قطر تدين مخططات لمنظمات إسرائيلية بشأن تفجير المسجد الأقصى

أدانت دولة قطر بأشد العبارات، اليوم السبت، مخططات لمنصات تابعة لمنظمات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك، وبناء الهيكل المزعوم مكانه، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تحريضًا خطيرًا ينذر باتساع دائرة العنف في المنطقة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - رفض الدوحة القاطع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات، واحترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد حذرت من خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات استعمارية، بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك، وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم السبت، أن ما يتم تداوله يعد تحريضا ممنهجا لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة، لا سيما أن اليمين الإسرائيلي الحاكم بات لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل دولية باهتة على مظاهر وجرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة بالذات.