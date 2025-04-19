بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد التعادل مع صن داونز.. فيديو

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار جوهانسبرج، منذ قليل، استعدادًا لبداية رحلة العودة إلى القاهرة بعد خوض مواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتعادل مع صن داونز

وضع النادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه وصن داونز الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي وصن داونز بالتعادل السلبي لتبقى حظوظ الأهلي قوية وكبيرة في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب والتتويج بالأميرة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي ورقم 13 في تاريخ القلعة الحمراء.

أحداث مباراة الأهلي وصن داونز

جاءت أحداث الشوط متوسطة بتحفظ دفاعي قوي من فريق الأهلي معتمداً على الهجمات المرتدة.

في المقابل هاجم فريق صن داونز بقوة طوال الشوط ولكن دفاع الأهلي ومحمد الشناوي كانت لهم الكلمة العليا.

وكان الأهلي يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولكن القائم حرم جراديشار من هدف التقدم.

وألغى الحكم الصومالي عمر قرطان هدفين للأهلي بداعي التسلل الأول عن طريق جراديشار في الدقيقة 71 والهدف الثاني سجله أشرف بن شرقي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة القادمة الموافق 25 من شهر أبريل الجاري بحضور السعة الكاملة من الجماهير في استاد القاهرة بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور أكبر عدد من الجمهور لمساندة الأهلي في النهائي القاري.

أول تعليق من كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام صن داونز المنافس القوي، ولاحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر في القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي.

وأضاف: ليس مهمًّا الاستحواذ بالكرة دون الاستفادة منه، والأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية.

وأشار إلى أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سوف يستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف.

واختتم: اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء.