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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين ترسل فريقًا طبيًا إلى ميانمار للمساعدة في الوقاية من الأوبئة عقب الزلزال المدمر

ميانمار
ميانمار
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أرسلت الصين فريقا طبيا يضم 50 عضوًا إلى ميانمار اليوم السبت للمساعدة في الوقاية من الأوبئة بعد الكارثة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في مارس بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر.
وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن الفريق، الذي تم تشكيله بناءً على طلب ميانمار كجزء من المساعدات الإنسانية الصينية الموسعة التي تم الإعلان عنها في 10 أبريل، يتضمن 12 عضوًا من بكين و38 خبيرًا طبيًا من كونمينج، عاصمة مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.
وأشارت الوكالة إلى أن الفريق مزود بالإمدادات الطبية الطارئة والمعدات، وسيركز على تقليل مخاطر الأمراض في المناطق المتضررة من الزلزال.
وسيعمل الفريق بشكل رئيسي في مدينة مانداي، إحدى المناطق الأكثر تضررًا، لتنفيذ تدابير الوقاية والسيطرة على الأمراض، وستشمل المهام تقييم مخاطر الأمراض المعدية، والمراقبة الوبائية، والاختبارات المخبرية، والتعقيم البيئي، والسيطرة على الحشرات، وفحص سلامة مياه الشرب، والتعليم الصحي العام، والتدريب الفني للعاملين المحليين.
ويضم الفريق خبراء من إدارة الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها والمركز الصيني للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
يذكر أن زلزال قوي ضرب ميانمار في 28 مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل 3726 شخصًا وإصابة 5105 آخرين، ولا يزال 129 شخصًا في عداد المفقودين، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم.

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