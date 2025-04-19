محافظ القاهرة يشهد حفل ختام الموسم الرابع لمسابقة أوائل الطلاب

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم حفل ختام الموسم الرابع لمسابقة أوائل الطلاب للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على مستوى مدارس وإدارات محافظة القاهرة والمقامة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن .

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. منى محمد البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ود. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وأمين التعليم المركزى بحزب مستقبل وطن ، وماجدة بكرى نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب. وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وقيادات حزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالقاهرة، وقيادات التعليم بالمحافظة.

تطوير العملية التعليمية



وأكد محافظ القاهرة أن اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية يأتي ضمن أولويات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمنظومة التعليمية، وإعداد جيل متميز من الطلبة المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات ليتم الاعتماد عليهم في بناء مصر الحديثة .

وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال بإعلان الفائزين في مسابقة "أوائل الطلبة" من أبناء وبنات محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة الرائدة التي أقامها حزب "مستقبل وطن" على مستوى الجمهورية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ، بمـا يشمل رفع مستوى الوعي بالإنجازات والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.

مبادرات مجتمعية لتطوير التعليم وتشجيع الأوائل والمتفوقين

وقدم محافظ القاهرة الشكر لحزب "مستقبل وطن" على جهوده التنموية ، وخاصة في المجال التعليمي بتبني هذه المبادرة الرائدة من خلال مسابقات لتشجيع أبناء مصر المتفوقين في كافة المجالات مشيدًا بما تقوم به أمانة شئون التعليم والبحث العلمي بـالحزب مـن خلال إطلاق المبادرات المجتمعية مـن أجـل تطوير التعليم وتشجيع الأوائل والمتفوقين وتقوية روح التنافس الشريف من خلال معايير تتسم بالموضوعية والشفافية.

وقدم محافظ القاهرة شكره للقائمين على العملية التعليمية لجهدهم المبذول من أجل إعداد جيل من الطلبة المتفوقين ، وأولياء أمور الطلاب لحرصهم على توفير البيئة المناسبة لرفع المستوى العلمي لأبنائهم.

وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن

المسابقة يتم إجرائها بناء على بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن وتشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية ليتم بعد ذلك استكمال المسابقة على مستوى الجمهورية.

وتهدف المسابقة إلى ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحفيز المتفوقين على التفوق الدراسي باعتبارهم سفراء لزملائهم بالمدارس، كما أنها تحفز الطلاب على التنافس الشريف وحب المدرسة والعمل الجماعى ولزيادة الانتماء والوعي منذ مرحلة الطفولة.

وفازت إدارة بدر التعليمية بالمركز الأول فى المرحلة الإبتدائية، وإدارة حلوان بالمركز الأول فى المرحلة الإعدادية.