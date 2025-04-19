الإثنين.. الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين

ضمن أنشطة وزارة الثقافة تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام عرض البصاصين لفرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى من تصميم وإخراج مناضل عنتر وتحت إشراف مديرها الفنى وليد عونى وذلك على مدار 3 ليالى تبدأ في الثامنة مساء بعد غد الإثنين وتستمر الثلاثاء والأربعاء ٢١، ٢٢، ٢٣ إبريل على مسرح الجمهورية.

أولاد حارتنا

صمم ديكورات العرض عمرو الأشرف والإضاءة رضا إبراهيم والمخرج المنفذ عمرو عاطف والموسيقى مختارة من أعمال عدد من المبدعين العرب والمعاصرين ويستلهم نصى عملين أدبيين من أشهر المؤلفات الروائية والمسرحية هما أولاد حارتنا لأديب نوبل نجيب محفوظ وشهرزاد للكاتب الكبير توفيق الحكيم، ويهدف إلى تقديم طاقات متجددة فى مختلف عناصر العرض المسرحى والمعتمدة بشكل كلى على العنصر البشرى سعياً لتاكيد دور فرقة الرقص المسرحي الحديث المصرى فى تقديم عروض المسرح الراقص بشكل محترف ومختلف يليق بالحركة المسرحية ولخلق تظاهرة تنتج حالة حراك لتطوير المسرح وإعطاء بعد درامى قائم علي المفردات والأداء الحركى والصورة المسرحية.

فرقة الرقص المسرحى الحديث

يؤدى العرض كل من عمرو بطريق - أحمد محمد - عبد الرحمن مجدى - محمد على - مينا ثابت - كريم أسامة - محمد سمير - شريف محمود - مريم أسامة - آية-أحمد - فرح أحمد - نرمين محمد - ماريا ممدوح - رحمة عصام - حبيبة سيد - ملك سيف - مرام حسني إلى جانب راقصين من الخارج هم " فادى - تادرس - وليد - عبد الله - ياسمين - شيماء - زينة - ليلى" .

يذكر أن فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى تعد الأولى من نوعها فى الوطن العربي ، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها موضوعات متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها ، أسستها عام ۱۹۹۳ وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية حيث تم تكليف الفنان وليد عوني بالعمل كمدير فنى ومخرج ومصمم لها ، قدمت أكثر من ٢٦ عرضاً ناجحاً وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية .

سافرت إلى معظم دول العالم منها "الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، كوريا و قدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية كما حاز عرض البصاصين على جائزة أفضل تصميم إستعراضى فى المهرجان القومى للمسرح عام ٢٠١٦

أما المخرج مناضل عنتر فقد التحق بالفرقة وهو طالب بالمعهد العالى للباليه وحصل على منحتين فى الرقص المعاصر من إنجلترا وأمريكا، شارك فى ورش العمل مع كبار المصممين، تولى منصب المدير الفنى للفرقة عام٢٠١١ وحازت أعماله (مولانا، الفيل الأزرق، قلعة الموت، البعد الآخر) على العديد من الجوائز.