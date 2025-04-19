"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، اليوم السبت، استمرار جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد 92 شخصًا وإصابة 219 آخرين خلال الـ 48 ساعة الماضية، والإجمالي إلى 51،955 شهيد و123،034 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت المنظمة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن استمرار هذه الجرائم يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية والقيم الإنسانية، داعيةً إلى ضرورة وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه.

وجددت المنظمة تحذيرها من تصاعد وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، مشددةً على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، خصوصًا المسجد الأقصى المبارك.

وجددت دعوتها لمجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع جرائمه وبشكل شامل، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.