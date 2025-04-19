برشلونة يتغلب على سيلتا فيجو بريمونتادا بالدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025. اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو"، شهد أحداثًا مثيرة وحماسية من الفريقين، حيث شهدت المباراة العديد من التبادلات التهديفية، مما جعلها واحدة من أقوى المباريات هذا الموسم.

بدأت المباراة بتسجيل فيران توريس هدف برشلونة الأول في الدقيقة 12، بعد تمريرة من إينيجو مارتينيز. لكن بورخا ايجليسياس أحرز هدف التعادل لفريق سيلتا فيجو في الدقيقة 15 بعد تمريرة رائعة من بابلو دوران، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

في الشوط الثاني، استمرت الإثارة حيث سجل بورخا ايجليسياس هدفًا آخر في الدقيقة 52، ليمنح سيلتا فيجو التقدم 2-1، ولكن لم يمضِ وقت طويل حتى نجح داني أولمو في إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 64، بعد تمريرة حاسمة من رافينيا. بعدها، أضاف رافينيا هدفًا ثانيًا له ولفريقه في الدقيقة 68 ليجعل النتيجة 3-2 لصالح برشلونة.

برشلونة يعود من بعيد

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، في الدقيقة 90+8، سجل رافينيا هدفًا آخر ليضمن لبرشلونة فوزًا مثيرًا بنتيجة 4-3.

وبهذا الفوز، يعزز برشلونة من صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يواصل الانتصارات في المسابقة. على الجانب الآخر، يعاني سيلتا فيجو من تراجع في النتائج بعد هذه الهزيمة، مما يزيد من تعقيد موقفه في صراع الهبوط.