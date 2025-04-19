لجنة العلاقات الخارجية بـ"القومي للمرأة" تعقد اجتماعها الدوري وتناقش جهودها

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

السفيرة وفاء بسيم: المجلس يعزز مكانة المرأة وطنياً وإقليمياً ودولياً

حيث أكدت السفيرة وفاء بسيم على أن الاجتماع ناقش جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدة مواصلة اللجنة عملها لتعزيز مكانة المرأة وطنياً وإقليمياً ودولياً خاصة بعد مرور ٢٥ عاماً على انشاء المجلس القومي للمرأة، وصدور القرار ١٢٣٥ الخاص بالمرأة والسلم والأمن، ومرور ٣٠ عامًا على مقررات مؤتمر بكين.

أمل عمار تستعرض فعاليات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 69"CSW"

كما تضمن الاجتماع عرض أنشطة الوفد المصري برئاسة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال فعاليات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 69"CSW"، التى استعرضت جهود مصر في تمكين المرأة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة التي قامت بها اللجنة احتفالاً باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية بالاشتراك مع هيئة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران، حيث وجهت اللجنة الشكر هبة سعد، على الجهود التي بذلتها في هذا الشأن، كما تم عرض ومناقشة مقترحات أعضاء اللجنة لتعزيز العمل خلال الفترة المقبلة.