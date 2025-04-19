وزير الشباب بتواصل هاتفيًا مع فريال أشرف للاطمئنان على حالتها الصحية

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال تليفونيًا بالنجمة فريال أشرف، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية بعد اصابتها ضمن منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

إصابة فريال

وتعرضت فريال للاصابة خلال المباراة وتم نقلها إلى أقرب مستشفى، وتم تشخيص الإصابة بكدمة فى الحوض، ثم غادرت المستشفى عائدة إلى المنزل.

متابعة جميع اللاعبين

ومن جانبه أكد وزير الرياضة حرصه الدائم والمستمر لمتابعة جميع اللاعبين المصريين وتحقيق كل السبل للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

وكشف مراد عاصم، رئيس جهاز الفرق القومية الكاراتيه والمنتخبات باتحاد الكاراتيه، عن تفاصيل الإصابة التى تعرضت لها فريال أشرف، لاعبة المنتخب، خلال مشاركتها فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تُقام بالقاهرة وتختتم منافساتها، غدًا الأحد.

كدمة فى الحوض

قال عاصم إن اللاعبة تعرضت للإصابة خلال المباراة، وتم تشخيص الإصابة بكدمة فى الحوض، وأنها لم تفقد الوعى مثلما تردد.

ولن تستطيع اللاعبة استكمال المنافسات فى ظل الإصابة التى عانت منها، والمقرر أن تستغرق عدة أيام، وفقًا للبرنامج الطبى والعلاجى الذى ستخضع له.

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة بإجمالى 384 لاعبًا ولاعبة، حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري، برئاسة محمد الدهراوي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك فى المنافسات كلًا من عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، عمرو علاء، زياد على، يوسف عماد، آدم الليثى، على الصاوى، طه طارق، الحسن محمد، حازم محمد، عادل عمارة، وعمر أشرف على مستوى اللاعبين.

وعلى مستوى اللاعبات تشارك كل من فريال اشرف، جنى على، نورسين على، ريماس عاصى، ميرنا عطية، سلمى حسن، حبيبة حلمى، هدير هندى، آية هشام، جنى خميس، حبيبة موسى، ريم سلامة، رحمة طلبة، أحلام حمدى.

بطولة "البريميرليج"

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطًا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يسهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.