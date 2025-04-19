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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب كلب شرس.. القبض على مسن دهس جاره في حلوان

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي موظف بالمعاش، دهس جاره بسيارته، بسبب خلاف بينهما على خلفية قيام المجني عليه بتربية كلب شرس، وهو ما رفضه المتهم، وقام بالتشاجر معه.


البلاغ

تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال أحد الأشخاص، مصاب بجروح وكسور، ادعاء تعرضه للدهس.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد جيرانه موظف بالمعاش، بسبب خلافات حول تربية كلب شرس، قام على إثرها الأخير بدهس المجني عليه بسيارته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

كلب شرس مسن دهس جاره حلوان أجهزة الأمنية بالقاهرة