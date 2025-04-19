رئيس جامعة قناة السويس يشهد ختام الدورة الحادية عشرة لتأهيل عمداء الكليات

اختُتمت فعاليات الدورة الحادية عشرة من البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية «عميد كلية أو معهد» بجامعة قناة السويس، والتي نُظمت تحت إشراف مركز تنمية الموارد البشرية ممثلاً في مركز تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، واستمرت على مدى 8 جلسات تدريبية بإجمالي 24 ساعة تدريبية.

نظمت دورة القيادات بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تأهيل علمي وعملي

استهدف البرنامج تأهيل المشاركين علمياً وعملياً بما يمكنهم من أداء أدوارهم القيادية بكفاءة وفاعلية داخل المؤسسات الجامعية.

شارك في الدورة عشرة أساتذة من كليات الهندسة، والتجارة، والسياحة والفنادق، والحاسبات والمعلومات، وتضمنت الجلسات التدريبية موضوعات تمس جوهر العمل القيادي الجامعي، من بينها التطوير المؤسسي، التخطيط الإستراتيجي، مهارات الإدارة والقيادة الجامعية، إدارة الأزمات، مكافحة الفساد، والجوانب المالية والقانونية في الجامعات، قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إعداد الكوادر القيادية.

حالات وتجارب ناجحة

شهد ختام البرنامج الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وتحدث عن أفضل الممارسات في الإدارة الجامعية، خاصة ما يتعلق بمنصب عميد الكلية، من خلال عرض حالات واقعية وتجارب ناجحة تعكس طبيعة المهام القيادية ومتطلباتها.

وأكد مندور أن العميد الناجح هو من يجمع بين البُعد الأكاديمي والرؤية الإدارية التي تدفع بالكلية نحو التميز المؤسسي.

وقام رئيس الجامعة بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمشاركين، بحضور الدكتور عبدالرحيم أحمد، المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، والدكتورة عفاف عطية، مدير مركز تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وأعرب المشاركون عن بالغ تقديرهم لمحتوى البرنامج وما أتاحه من فرص للتطوير المهني والقيادي، مشيدين بجودة التنظيم والتنوع في المحاور التدريبية.