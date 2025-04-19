اختبار مادتي القرآن الكريم وتجويده بالمركز الثقافي بأوقاف الفيوم

انطلقت فعاليات اختبار مادتي القرآن وتجويده للفرقة الأولى بالمركز الثقافي (دلائل الخيرات) بالفيوم، اليوم السبت، وذلك بمقر المركز الثقافي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري Usama Elsayed Alazhary، وبرعاية كريمة من الشيخ سلامة عبد الرازق،وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وقيادات المديرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد قرني، عميد المركز، والشيخ محمود محمد أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.
ضمان النزاهة والعدالة بين جميع الطلابِ
وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أهمية الالتزام بتطبيق ضوابط الامتحانات التي وضعتها الوزارة؛لضمان النزاهة والعدالة بين جميع لطلابِ، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي محاولاتِ غش أو إخلال بنظام الامتحانات.