اختبار مادتي القرآن الكريم وتجويده بالمركز الثقافي بأوقاف الفيوم

انطلقت فعاليات اختبار مادتي القرآن وتجويده للفرقة الأولى بالمركز الثقافي (دلائل الخيرات) بالفيوم، اليوم السبت، وذلك بمقر المركز الثقافي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري Usama Elsayed Alazhary، وبرعاية كريمة من الشيخ سلامة عبد الرازق،وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وقيادات المديرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد قرني، عميد المركز، والشيخ محمود محمد أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.

ضمان النزاهة والعدالة بين جميع الطلابِ

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أهمية الالتزام بتطبيق ضوابط الامتحانات التي وضعتها الوزارة؛لضمان النزاهة والعدالة بين جميع لطلابِ، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي محاولاتِ غش أو إخلال بنظام الامتحانات.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلابِ

كما أوضح فضيلته،أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلابِ وضمان أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا بناء على أدائه في الامتحان، ووجه الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في تنظيم الامتحانات، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان نجاح الامتحانات.

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