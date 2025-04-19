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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شاب يقتل مدرسًا بمدينة منوف

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من ضبط شاب تسبب في وفاة مدرس، وذلك إثر مشادة بينهما وقعت بعد أن شاهد المجني عليه شاب بصحبة فتاة داخل سيارة في أحد شوارع مدينة منوف.

كان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من المقدم علاء عزب، مأمور قسم منوف، يفيد بوصول مدرس إلى مستشفى منوف العام مصابًا في الرأس، وقد فارق الحياة فور وصوله.

الضحية تدخل بعد مشاهدته الشاب مع فتاة داخل سيارة

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه كان يمر في أحد شوارع المدينة عندما لاحظ وجود شاب وفتاة داخل سيارة فى وضع مخل، فوقع خلاف بينه وبين الشاب، قام على إثره الأخير بدفع المجني عليه مما أدى إلى سقوطه وإصابته إصابة بالغة في الرأس، أودت بحياته، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قتل مدرس مدير امن المنوفية مديرية أمن المنوفية مدينة منوف منوف