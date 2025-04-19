وزيرة فلسطينية: يجب دعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة وبسط سيطرة السلطة على القطاع

أكدت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين شاهين، ضرورة دعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن تبسط السلطة الوطنية سيطرتها في القطاع.

وقالت الوزيرة الفلسطينية، في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم السبت، إن إسرائيل لا تريد إنهاء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وتريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى.

وأضافت أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف الحرب حتى لا يُحاسب من قبل الإسرائيليين، وأنه يوهم من حوله بأنه سيأتي لهم بالنصر الشامل.

وشددت على ضرورة أن تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط الحق للفلسطينيين في حل عادل لقضيتهم.