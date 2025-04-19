بتقنيات مبتكرة.. تعرف على مواصفات سلسلة realme 14 Pro من ريلمي

أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية عالميًا، إطلاق سلسلة realme 14 Pro الجديدة في السوق المصري، والتي تشمل طرازي realme 14 Pro وrealme 14 Pro+، وتعد من أقوى هواتف الفئة المتوسطة من حيث التصوير والأداء بفضل تزويدها بتقنيات مبتكرة وكاميرات عدسات سوني ثلاثية مع زوم يصل إلى 120X، ما يجعلها رائدة في مجال الهواتف الذكية الموجهة للتصوير الاحترافي.

كاميرا احترافية وعدسات سوني ثلاثية بدقة عالية

تأتي سلسلة realme 14 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX896، إلى جانب عدسة بيريسكوب 120X Superzoom تعتمد على مستشعر Sony IMX882، مما يتيح تكبير بصري فائق الجودة حتى 30X، ووضوحًا استثنائيًا حتى 120X باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تم دمج ميزة AI Ultra Clarity 2.0 لتحسين دقة الصور وخفض الضوضاء، خاصة عند التقاط صور في أوضاع التكبير العالية.

أول فلاش MagicGlow ثلاثي لتصوير البورتريه الليلي

قدمت realme لأول مرة في العالم فلاش ثلاثي العدسات بتقنية MagicGlow في كلا الطرازين، وهو مصمم لإنتاج إضاءة احترافية في صور البورتريه الليلية، مع إمكانية تخصيص شدة الإضاءة ودرجة حرارة اللون حسب البيئة وظروف التصوير.

أداء قوي للألعاب والمهام الثقيلة مع بطارية Titan وتقنيات التبريد

يعمل realme 14 Pro+ بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G، بينما يعتمد realme 14 Pro على معالج MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G، وكلا الهاتفين مزودان ببطارية Titan بسعة 6000 مللي أمبير وتقنية Flex Pack لزيادة الكفاءة وعمر البطارية بنسبة 20%. ويدعمان تشغيل الألعاب والفيديو لساعات طويلة مع نظام تبريد Vapor Chamber بحجم 6000 مم².

تصميم فاخر بتقنية تغيير اللون ونقشة اللؤلؤ

أبهرت realme المستخدمين بتصميمين فريدين، أحدهما باللون الرمادي المخملي المصنوع من الجلد النباتي الفاخر، والآخر باللون الأبيض اللؤلؤي بتصميم "اللؤلؤة الفريدة"، بالتعاون مع Nordic Valeur Designers. ويتميز الإصدار الجديد بنحافة لافتة تبدأ من 7.55 مم فقط، ما يمنح الهاتف شكلاً أنيقًا وسهل الاستخدام.

شاشات OLED منحنية وتجربة مشاهدة غامرة

زُوِّد realme 14 Pro+ بشاشة OLED منحنية رباعية بحجم 6.83 بوصة ودقة 1500 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتردد PWM عالي يبلغ 3840 هرتز لحماية العين، بينما يحتوي realme 14 Pro على شاشة OLED ثلاثية الأبعاد بحجم 6.77 بوصة بدقة FHD.

مقاومة فائقة للماء والغبار وتصوير فيديو تحت الماء

تم اعتماد سلسلة realme 14 Pro من قبل TÜV Rheinland، بتصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار، حيث يمكن للهاتف العمل بكفاءة بعد غمره في الماء على عمق 2 متر لمدة 48 ساعة، كما يدعم تصوير الفيديو تحت الماء لمدة تصل إلى ساعة كاملة.