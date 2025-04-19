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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي يحقق فوزًا مهمًا على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

فوز السيتى
فوز السيتى
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نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز مهم على إيفرتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025. 

 

أداء مميز من الفريق الضيف

اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك، شهد أداءً مميزًا من الفريق الضيف، الذي تمكن من السيطرة على مجريات المباراة رغم غياب الأهداف في الشوط الأول.

الشوط الثانى الفوز 

في الشوط الثاني، بدأ مانشستر سيتي في فرض نفسه على اللقاء بشكل أكبر، حيث افتتح ماتيو كوفاسيتش التسجيل في الدقيقة 84، بعد تمريرة رائعة من إلكاي جوندوجان، ليضع الفريق الأزرق السماوي في المقدمة. وبعد دقيقتين فقط، تمكن نيكو أوريلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+2، بعد تمريرة من ماثيوس نونيس، ليؤكد فوز السيتي ويحسم النقاط الثلاث لصالحه.

مانشستر سيتي بهذه النتيجة يعزز من آماله في المنافسة على اللقب، بينما يواجه إيفرتون تحديات كبيرة في محاولاته للبقاء في الدوري الممتاز.

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