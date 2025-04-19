دوري أبطال أفريقيا.. "الفار" يحرم بيراميدز من التقدم على أورلاندو في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ألغى الحكم البوروندي باسيفيك هدفا لفريق بيراميدز سجله اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 45 من الشوط الأول بعد العودة لتقنية “الفار”.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بيراميدز وأورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز أمام أورلاندو

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

وانطلقت مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

تُنقل مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عبر قناة beIN Sports HD 6 ويتولى التعليق على مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المعلق أحمد عبده .

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويقود طاقم حكام من بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا مباراة بيراميدز وأورلاندو، ويعاونه كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني ويتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.