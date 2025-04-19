استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، وبيت حانون شمالا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت دراجة نارية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.

وأضافت أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.

واستهدف الاحتلال منزلًا سكنيًا في منطقة معن شارع الصعيدي جنوب شرقي خان يونس، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.

وفي الضفة، أحرق مستوطنون، اليوم، محاصيل زراعية في تجمع واد الرخيم غرب قرية سوسيا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، لـ"وفا"، إن مستوطنين مسلحين، وتحت حماية جنود الاحتلال، أحرقوا ما يزيد عن نصف دونم مزروعة بمحاصيل "القمح والشعير" في تجمع واد الرخيم قرب قرية سوسيا تعود ملكيتها للمواطن علي محمد شناران.