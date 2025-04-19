رسميًا.. آرون رامسي يعود إلى كارديف سيتي مدربًا

أعلن نادي كارديف سيتي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، اليوم السبت، عن تكليف نجمه المخضرم آرون رامسي بمهمة تدريب الفريق الأول، خلفًا للمدرب المقال عمر رضا.

يأتي هذا القرار من إدارة النادي الويلزي ليضع لاعب الوسط الدولي السابق رامسي على رأس الجهاز الفني للفريق، في أول تجربة تدريبية له على هذا المستوى.

رامسي يعود إلى كارديف سيتي

يعد هذا التعيين بمثابة عودة جديدة ومختلفة للنجم البالغ من العمر 34 عامًا إلى صفوف الفريق الذي شهد بزوغ نجمه.

وعاد رامسي إلى كارديف سيتي في الخامس عشر من يوليو عام 2023 لاعبًا، بعد مسيرة كروية حافلة انتقل خلالها بين كبرى الأندية الأوروبية، أبرزها أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ونيس الفرنسي.

ويملك رامسي تاريخًا طويلًا مع كارديف سيتي، حيث سبق له اللعب بقميص كارديف في بداية مسيرته الاحترافية قبل أن ينتقل إلى أرسنال عام 2008.

مسيرة آرون رامسي

كما شهدت مسيرته عودة قصيرة إلى صفوف الفريق الويلزي عام 2011 على سبيل الإعارة من النادي اللندني.

وقضى النجم الويلزي 8 سنوات بقميص الجانرز، قبل أن يخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في صيف 2019.

وبعد ذلك، لعب رامسي أيضًا مع رينجرز الإسكتلندي ومنه إلى نيس الفرنسي، قبل أن يعود أخيرًا إلى كارديف سيتي لاعبًا، ليفاجأ الجميع اليوم بتعيينه مدربًا لفريق كارديف سيتي.

وينتظر أن يكشف نادي كارديف سيتي في الساعات القليلة المقبلة عن تفاصيل الجهاز الفني الجديد الذي يقوده آرون رامسي في مهمته الصعبة، المتمثلة في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في دوري "التشامبيونشيب".