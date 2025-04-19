أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان "دور المرأة في حفظ السلام"

نظمت أكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "دور المرأة فى حفظ السلام" تنسيقًا والمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأسبانية للتعاون" وذلك بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بمشاركة عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية ونخبة من الإعلاميين.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.. حيث نقل خلالها تحيات السيد/ وزير الداخلية وإهتمام سيادته البالغ بمثل تلك الندوات، مؤكدًا على حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة الدعم لتنمية وثقل مهارات العناصر النسائية الشرطية لاسيما فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.



ندوة بعنوان "دور المرأة فى حفظ السلام" تنسيقًا والمجلس القومى للمرأة



تناولت الندوة عدد من الموضوعات أبرزها (أجندة المرأة والسلم والأمن فى عالم متغير - الأطر الدولية الداعية لحماية المرأة وتعزيز دورها فى حفظ السلام - الأطر الإستراتيجية الإقليمية لدعم دور المرأة وقيادتها فى مجالى السلم والأمن - عرض جهود المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام في تدريب وتأهيل المرأة للمشاركة فى عمليات حفظ السلام- دور الدولة المصرية فى دعم حقوق الإنسان ودعم وتمكين المرأة فى مجال حفظ السلام).



ومن جانبها أعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة - خلال كلمتها عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة لحسن الإستقبال والتنظيم للندوة، وما تخطو بها من خطواط ثابتة من شأنها دعم المرأة فى شتى مجالات العمل الأمنى.

وقت أثمرت تلك المناقشات الثرية التى دارت بفعاليات الندوة أصداء إيجابية لدى كافة الحاضرين والمشاركين.

