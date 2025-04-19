محافظ مطروح يتفقد مركز قسطرة القلب والجراحات التداخلية ويشيد بجهود فريق العمل

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، مركز قسطرة القلب والجراحات التداخلية بمطروح، يرافقه الدكتور حازم مباشر وكيل مديرية الصحة، والدكتور أحمد راضى، مدير المركز، وعدد من الأطباء؛ وذلك للاطمئنان على المرضى من تم إجراء عمليات جراحية لهم أو في العناية أو يتلقون الرعاية.

وأشاد المرضى وذويهم لما يقدمه المركز من خدمات ورعاية طبية في مجال القلب وحسن تعامل من الأطباء والعاملين بالمركز.

محافظ مطروح يتفقد أقسام المركز

كما تفقد محافظ مطروح عدد من أقسام المركز ومنها وحدة جهاز قسطرة القلب، وكذلك عدد من الغرف والأسرة بالمركز، موجها لوكيل مديرية الصحة بدراسة مدى إمكانية ضم عدد من غرف المستشفى العام للمساهمة في خدمات المركز مع الإقبال وتزايد أعداد المرضى بالنسبة إلى عدد الأسرة.

محافظ مطروح يؤكد رفع كفاءة أرضيات مركز قسطرة القلب والجراحات التداخلية

وأكد محافظ مطروح أهمية وضع المقايسات اللازمة لرفع كفاءة أرضيات المركز لتواكب دوره الطبى والمظهر الأفضل للأطباء والعاملين والمرضى وزوار المركز، وكذلك للتتناسب مع إمكانيات المركز وما يقدمه من خدمات طبية، موجها الشكر للدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على التعاون المستمر مع المحافظة ومتابعة جهود الارتقاء بالمركز.

يذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد التقى الدكتور أحمد راضى، مدير مركز قسطرة القلب وللجراحات التداخلية بمطروح، وعددا من الاستشاريين وأطباء تشخيص وجراحات القلب بالمركز.

وأشاد محافظ مطروح بجهود أطباء المركز والعاملين به في الارتقاء والحفاظ على مستوى المركز المتقدم وما يقدمه من جهود وخدمات طبية وعلاجية في مجال جراحات القلب، مع التأكيد على دعم المحافظة المستمر بالتعاون مع وزارة الصحة في تيسير مزيد من الإمكانيات لتعزيز قدرات ومهام المركز العلاجية والإنسانية.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمدير المركز بحصر وتحديد أولويات احتياجات المركز من أجهزة وغيرها.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد راضى والأطباء بالمركز، الشكر لدعم محافظ مطروح المتواصل للمركز، مشيرا إلى أنه خلال شهر مارس الماضي أجرى أطباء المركز ما يقرب من 100 حالة قسطرة قلبية وتركيب دعامات دوائية بالقلب وحالتين قسطرة أطفال لسد الثقب بالقلب، و8 حالات قلب مفتوح ما بين زراعة شرايين القلب وإصلاح وتغيير صمامات القلب.

محافظ مطروح يتفقد مركز قسطرة القلب والجراحات التداخلية ويشيد بجهود فريق العمل

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