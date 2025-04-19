"نوتانيكس" و"دل" يناقشان دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصادات العالمية

في واحدة من أبرز جلسات منتدى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، الذي نظمته شركتا "نوتانيكس" و"دل تكنولوجيز" لأول مرة في مصر، دار نقاش موسع حول تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصادات العالمية، واستعرض المشاركون الفرص والتحديات التي يفرضها هذا التحول على الدول والشركات.

وزارة الاتصالات: نعمل على إطار تشريعي وتدريب الكوادر

أكد المهندس محمود بدوي، مستشار وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن السوق المصرية مؤهلة لمواكبة التطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الوزارة تنظر في سنّ تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي، وتسعى لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

أشار بدوي إلى أن الدول محدودة الإنفاق على التكنولوجيا يمكنها تعويض ذلك بالاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير حلول محلية قادرة على المنافسة عالميًا، داعيًا إلى تطوير أدوات ذكاء اصطناعي باللغة العامية المصرية لتوسيع نطاق الاستفادة محليًا.

الجوهري: التعليم الذاتي للماكينات قادم والبشر بحاجة لفهم الذكاء الاصطناعي

قال أيمن الجوهري، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الماكينات أصبحت قادرة على تعليم نفسها، بينما يحتاج البشر إلى فهم كيفية استخدامها بكفاءة. وحذر من تجاهل الاستثمار المبكر في الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن من يتأخر في تبنيه سيجد نفسه خارج المنافسة.

"نوتانيكس": لا تقدم دون وضوح في الأهداف وتنظيم داخلي

شدد المهندس محمد أبوالحوف، المدير العام لمنطقة الأسواق الناشئة بشركة نوتانيكس، على أن أكبر تحدٍّ في تطبيق الذكاء الاصطناعي هو غياب الرؤية الواضحة حول الاحتياجات الفعلية منه. وأكد أهمية وضع ضوابط داخلية للمؤسسات إلى جانب التشريعات الحكومية والدولية، لمواجهة المخاطر المتزايدة بما فيها الأمن السيبراني.

المرونة مطلوبة في البنوك الرقمية

أكد شريف البحيري، رئيس شركة مصر ديجيتال إنوفيشن، أن إنشاء بنوك رقمية حديثًا يسمح ببنية تحتية أكثر مرونة، لكن لا تزال هناك تحديات في تمكين الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية مثل منح التسهيلات الائتمانية. وأشار إلى أن أمن المعلومات أصبح أكثر أهمية من مخاطر الائتمان.

الذكاء الاصطناعي تطور ببطء لكنه أصبح ضرورة

اختتم المهندس أيمن المراكبي، مدير ما قبل المبيعات بشركة "دل" في مصر والسعودية، الجلسة بالإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ منذ أكثر من 25 عامًا، لكن انتشاره الحقيقي بدأ بعد إتاحة المصادر المفتوحة. ودعا المؤسسات إلى الاستعداد المبكر للتكنولوجيا القادمة مثل الكوانتم تكنولوجي، واستخدام الذكاء الاصطناعي الدفاعي في الأمن السيبراني والقطاعات الحيوية.