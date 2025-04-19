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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انهيار شرفة بعمارة سكنية بالفيوم دون وقوع إصابات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت مدينة الفيوم مساء اليوم انهيار شرفة شقة سكنية، بالطابق الرابع بعمارة مكونة من 6 طوابق، بمنطقة دلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

انهيار شرفة 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انهيار شرفة شقة سكنية بعمارة بمنطقة دلو بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

حديقة حيوان الفيوم

وتبين أن الانهيار بالطابق الرابع بعمارة مكونة من 6 طوابق، خلف حديقة حيوان الفيوم، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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