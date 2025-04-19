3 قرارات لرئيس جامعة أسيوط لتعزيز الأداء الأكاديمي بالكليات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، ثلاثة قرارات جديدة شملت تكليف وتعيين عدد من القيادات الأكاديمية بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار الحرص على دعم الهيكل الإداري وتطوير الأداء الأكاديمي بالكليات.

تكليف الدكتور حسن محمد حويل

وشملت القرارات تكليف الدكتور حسن محمد حويل خليفة، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، للقيام بأعمال عميد الكلية لحين تعيين عميد لها، إلى جانب تكليف الدكتور عماد سمير محمود علي، الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بكلية التربية الرياضية، للقيام بأعمال عميد الكلية لحين تعيين عميد لها.

تعيين الدكتورة دينا فتح الله

وفي سياق متصل، قرر الدكتور المنشاوي تعيين الدكتورة دينا فتح الله محمد، الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

ووجّه رئيس جامعة أسيوط القيادات الأكاديمية بضرورة تكامل الجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يواكب التغيرات المتسارعة في مجالات التعليم العالي على المستوى العالمي، وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب من العملية التعليمية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.