تفاصيل طرح 1000 وحدة سكنية جديدة في المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية

طرح جهاز مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، 1000 وحدة سكنية جديدة داخل وحدات سكن مصر حتي يوم 15 مايو 2025.

وحدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة شروط الحجز وسعر المتر والمساحات والأدوار المتاحة للحجز في تلك الوحدات.

مساحات وحدات مدينة المنصورة الجديدة:

حدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة مساحات وحدات سكن مصر المطروحة في الوحدات الجديدة كاملة التشطيب والتي تتراوح ما بين 106 أمتار حتى 130 متر وتأتي في المنطقة السادسة المرحلة الثانية، ويتاح الحجز في الدور الأرضي بمساحات تبدأ من 106 أمتار حتى 115 مترا، والدور المتكرر من 115 مترا حتى 133 مترا ، ومن الدور الأول علوي إلى الرابع علوي والدور الأخير من 115 إلى 130 مترا.

سعر وحدات سكن جنة المنصورة الجديدة:

كشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة، عن سعر المتر في وحدات سكن مصر والذي يبدأ من 15 ألفا و900 جنيه، ويجب علي المتقدم دفع مبلغ مقدم جدية الحجز وهو 150 ألف جنيه، ويتم توزيع ال 1000 وحدة سكنية علي 44 عمارة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة.

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