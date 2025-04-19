محاولة جديدة لتقريب المواقف.. طهران وواشنطن تختتمان جولة ثانية من محادثات النووي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، عن انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي أجريت في العاصمة الإيطالية روما، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

وأورد التلفزيون الإيراني أن الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن من المقرر أن تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب ما نقله التلفزيون الإيراني، فقد سادت المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما أجواء وصفت بأنها "بناءة"، ما يعكس مؤشرات إيجابية على تقدم محتمل في المسار التفاوضي.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل سير المحادثات التي جرت داخل مبنى السفارة العمانية في حي كاميلوتشيا بالعاصمة الإيطالية روما، ما يترك الكثير من التساؤلات حول مضمون النقاشات ومدى التقدم المحرز.

وغادرت قافلة تقل المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، مقر السفارة العمانية في روما، تزامنا مع بث التلفزيون الرسمي الإيراني لتقريره حول الجولة الثانية من المحادثات، ما عكس طابعا من التكتم حول ما دار في الاجتماعات وعدم صدور أي تصريحات رسمية حتى اللحظة.

كما أكد مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، أن المحادثات قد انتهت بالفعل، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول ما تم التوصل إليه خلال الجلسات المغلقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد بدآ المحادثات حول الملف النووي الإيراني، الذي يشكل نقطة توتر بين طهران والدول الغربية، في سلطنة عمان يوم 12 أبريل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن المحادثات ستتناول مناقشة جدول زمني للمفاوضات وربما تحديد إطار عام لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.

وقبل توجهه إلى روما، أعرب عراقجي عن استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي، مؤكدا أن إيران تسعى لإيجاد طريق دبلوماسي.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، صرح عباس عراقجي بأن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني ممكن بشرط أن تتحلى واشنطن بالواقعية.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون للولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بأنهم يعتقدون أن المحادثات الأمريكية مع إيران يجب ألا تتقدم نحو إبرام اتفاق نهائي دون أن تتضمن ضمانات قاطعة بأن إيران لن تمتلك القدرة على تطوير سلاح نووي.

ما قبل المحادثات

قبل بدء المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، التقى عراقجي، بنظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني.

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن مباحثات عباس عراقجي وأنطونيو تاجاني تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الدولية التي تشكل محور اهتمام مشترك بينهما.