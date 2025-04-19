صالون ثقافي بالقاهرة يناقش فكر الرئيس الصيني شي جين بينغ وتأثيره العالمي

نظمت مجلة "الصين اليوم" بالتعاون مع مؤسسة "أخبار اليوم" صالونًا ثقافيًا بعنوان "فكر شي جين بينغ.. للصين والعالم"، بمشاركة نخبة من الخبراء والإعلاميين الصينيين والمصريين والعرب، وذلك لتعزيز الحوار الحضاري وتبادل الخبرات بين الصين والدول العربية والأفريقية.

رؤية لمستقبل مشترك

في كلمتها الافتتاحية، أكدت تشاو لي جيون، رئيسة دار مجلة "الصين اليوم"، أن مفهوم "مجتمع المستقبل المشترك للبشرية" الذي يتبناه الرئيس شي جين بينغ يعكس رؤية تقوم على احترام التنوع والحوار المتكافئ وتقاسم ثمار التنمية. وأشارت إلى أن هذه الرؤية تتناغم مع سياسات مصر ودول شمال إفريقيا القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، مما يعزز فرص التكامل بين الجانبين، خاصة في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

شراكة استراتيجية

من جانبه، أوضح إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، أن العلاقات المصرية-الصينية تستند إلى رؤية مشتركة بين الرئيسين السيسي وشي جين بينغ، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال شراكات استراتيجية. وأشار إلى أن سياسات الصين الدولية، وخاصة مبادرة "الحزام والطريق"، تقدم نموذجًا للتعاون المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدًا عن الهيمنة أو المصالح الضيقة.

تحديات دول الجنوب

بدورها، ناقشت الدكتورة خديجة عرفة من مركز دعم اتخاذ القرار التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل النظام الدولي الحالي، مشيرة إلى أن رؤية الرئيس شي جين بينغ تقدم حلولًا عملية لهذه التحديات، سواء تلك المتعلقة بضعف التعاون الدولي أو المشكلات التنموية الداخلية. وأكدت أن النهج الصيني في التعامل مع قضايا الجنوب يقوم على الواقعية والشمولية، مع تقديم بدائل عملية للتغلب على التحديات.

يأتي هذا الصالون الثقافي في إطار تعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية، وإبراز دور الصين كشريك تنموي رئيسي للدول النامية، في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية-المصرية تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة.