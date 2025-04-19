بروح وطنية وعقلية منفتحة... طلاب قناة السويس يعبرون حدود التأثير المحلي

شهدت جامعة قناة السويس خلال الأسبوع الماضي زخماً طلابياً لافتاً، حمل توقيع أسرة "طلاب من أجل مصر"، التي نجحت في تقديم نموذج طلابي متقدّم، يتجاوز حدود الأنشطة الروتينية إلى دور حقيقي في دعم القضايا المجتمعية والثقافية والدولية، بروح شبابية قيادية تُعبّر عن وعي الجيل الجديد.

وأشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بما قدمته الأسرة من أداء نوعي، واصفاً إياها بـ"النموذج الذي يُحتذى به في العمل الطلابي الفاعل". كما عبّر الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن فخره بمستوى المشاركة والتمثيل، مؤكداً أن الأنشطة الطلابية أصبحت انعكاساً حقيقياً لقيم الانفتاح والحوار والريادة المجتمعية.

حوار حضاري يتجاوز الحدود

وفي نقلة نوعية على الصعيد الدولي، شاركت أسرة "طلاب من أجل مصر" في تنظيم ورعاية المؤتمر الرابع للحوار الحضاري بين الصين وأفريقيا، الذي انعقد لأول مرة خارج الصين، مستضيفاً جامعة قناة السويس تحت عنوان: "القيمة المعاصرة للحكمة الكلاسيكية".

الحدث الدولي شهد حضور شخصيات بارزة مثل السفير الصيني بالقاهرة "لياو لي تشيانغ"، والدكتور قاو شيانغ، رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، والسفير عزت سعد، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى جانب كوكبة من المفكرين والدبلوماسيين.

وعكس الحضور الطلابي المميز من جامعة قناة السويس مدى انخراط الشباب في القضايا الدولية، وقدرتهم على التفاعل مع مشاهد ثقافية متنوعة، بما يعزز من صورة الجامعة كمنصة للحوار والانفتاح الحضاري.

أنشطة ميدانية وزيارات وطنية... الشباب يصنع التأثير

ولم تقتصر مساهمات الأسرة على الجانب الأكاديمي والثقافي فحسب، بل امتدت إلى عمق المجتمع المحلي، حيث شاركت في قافلة توعوية وتأهيلية شاملة نُفذت بمركز شباب "أبو صوير المحطة"، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة قناة السويس، وقدمت خلالها الأسرة خدمات تعليمية وصحية وثقافية لأهالي المنطقة، في نموذج يعكس روح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية.

كما شارك أعضاء الأسرة في زيارة إلى الكنائس بمحافظة الإسماعيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، في مشهد يعكس قيم التلاحم الوطني وروح المواطنة، وذلك بحضور اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وقيادات الجامعة والمحافظة، في رسالة واضحة على وحدة الصف الوطني داخل وخارج الحرم الجامعي.

منصة لصناعة القادة

جاءت هذه المشاركات تحت إشراف الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، وبقيادة الطالب محمد شريف، رائد الأسرة، وبحضور داعم من الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، وبتنسيق مباشر مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتُمثّل هذه التحركات النشطة تجسيداً واقعياً لرؤية الجامعة في إعداد جيل من القادة الشباب، المؤمنين بدورهم في التغيير والبناء، ويمتلكون الأدوات اللازمة للتفاعل مع قضايا مجتمعهم والعالم من حولهم.