شراكة استراتيجية بين "ICT Misr" وNutanix وDell لمضاعفة أعمالها

أعلنت شركة ICT Misr، المتخصصة في حلول البنية الرقمية المتكاملة، عن خططها لمضاعفة حجم أعمالها مع شركتي Nutanix وDell Technologies، وذلك عقب نجاح مشاركتها كراعٍ ذهبي في فعاليات يوم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الذي عُقد لأول مرة في مصر في 14 أبريل 2025.

جاءت مشاركة "ICT Misr" في هذا الحدث بصفتها شريكًا استراتيجيًا لكل من Dell وNutanix، في إطار دعمها الكامل لتوسعات الشركتين في السوق المصري. وأكدت الشركة أن النجاحات المحققة من هذه الشراكة ستنعكس على زيادة أعمالها المشتركة في الأسواق المحلية والإقليمية، لا سيما في ظل التعاون العالمي المتنامي بين الشركتين.

توسع في القطاعات الحكومية والمصرفية والاتصالات

وتهدف "ICT Misr" إلى تعزيز تواجدها في قطاعات حيوية تشمل القطاع الحكومي، المصرفي، النفطي، التجاري، وقطاع الاتصالات، اعتمادًا على خبراتها الواسعة والنجاحات السابقة التي حققتها مع الشركتين في السوق المصري، وكذلك في أسواق ليبيا والخليج وأفريقيا.

المفتى: مصر مركز إقليمي للتحول الرقمي

أكد المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة "ICT Misr"، عن فخره بالرعاية الذهبية لمنتدى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الحدث شهد حضورًا دوليًا رفيع المستوى يؤكد أهمية السوق المصري كمحرك رئيسي في استقطاب أحدث التقنيات.

وأكد المفتي أن حلول Dell تشكل النسبة الأكبر من أعمال الشركة في مصر، مشيدًا بتكامل حلولها والدعم الفني القوي وخدمة العملاء عالية الكفاءة.

كما أشار إلى أن التعاون بين Dell وNutanix سيسهم في توسيع محفظة "ICT Misr" من الحلول الرقمية المتقدمة.

المنتدى يستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية

سلط المنتدى الضوء على التعاون المتكامل بين Nutanix وDell، واستعرض مجموعة من الابتكارات التقنية من بينها منصة Nutanix Kubernetes (NKP) ومنصة Nutanix AI (NAI)، التي تعزز أداء المؤسسات في بيئات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، إضافة إلى التعريف بتقنيات مصنع Dell للذكاء الاصطناعي، الذي يدفع نحو كفاءة تشغيلية أكبر وتسريع التحول الرقمي.

وتُعد "ICT Misr" من أكبر شركاء Dell في مصر، ومن أسرع الشركات نموًا في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات، وتطمح إلى توسيع نشاطها في الخليج وأفريقيا عبر تقديم حلول مخصصة لقطاعات متنوعة.