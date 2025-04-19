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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يعلن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد القيامة

بوتين
بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته ستوقف إطلاق النار مع أوكرانيا اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو اليوم السبت وحتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل الجاري بمناسبة عيد القيامة.
وقال بوتين، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية،:"بناءً على اعتبارات إنسانية، الجانب الروسي يعلن عن هدنة بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع الأعمال العدائية خلال هذه الفترة".

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