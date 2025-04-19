أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته ستوقف إطلاق النار مع أوكرانيا اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو اليوم السبت وحتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل الجاري بمناسبة عيد القيامة.
وقال بوتين، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية،:"بناءً على اعتبارات إنسانية، الجانب الروسي يعلن عن هدنة بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع الأعمال العدائية خلال هذه الفترة".
العالم
بوتين يعلن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد القيامة
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته ستوقف إطلاق النار مع أوكرانيا اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو اليوم السبت وحتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل الجاري بمناسبة عيد القيامة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته ستوقف إطلاق النار مع أوكرانيا اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو اليوم السبت وحتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل الجاري بمناسبة عيد القيامة.