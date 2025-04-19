محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وقوع هبوط أرضي في المنصورة

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من أعمال صب الغرفة الخرسانية الخاصة بشركة المصرية للاتصالات بشارع الجمهورية أمام مدرسة ابن لقمان بالمنصورة بعد شكاوى المواطنين وتداول بعض الصور حول وجود هبوط ارضي.

صب غرفة خرسانية خاصة بشركة المصرية للاتصالات فى المنصورة:

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم، أن المحافظة لا ندخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين وتيسير حركة الشارع، والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه منذ علمه بوجود حفرة لغرفة كابلات الشركة المصرية للاتصالات مساء أمس، وجه على الفور باصلاحها وإعادة الشئ لأصله، وبالفعل قام مسؤلي حي بوضع غطاء خرساني على الخفرة، واحاطتها بسياج وعلامات مضيئة حتى الصباح.

وأكد اللواء مرزوق أنه منذ ساعات الصباح الأولى اليوم قامت الشركة المعنية بالتنسيق مع حي غرب المنصورة، بصب الغرفة الخرسانية والحفاظ على الكابلات، وإعادة حركة الشارع لطبيعته، كما أعادت الشركة الشئ لأصله.

وأضاف محافظ الدقهلية أن توجيهاته المستمرة لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالحفاظ على حركة الشارع والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع، ومنع أي معوقات تعرقل حركة المواطنين والسيارات لتيسير قضاء الناس لمصالحهم.

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