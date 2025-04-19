"نوتانيكس" و"دل" تطلقان يوم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لأول مرة في مصر

نظمت شركتا “نوتانيكس” العالمية و”دل تكنولوجيز” للمرة الأولى في مصر فعالية “يوم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي”، التي جمعت قيادات حكومية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. يهدف الحدث إلى تسليط الضوء على أحدث الحلول المشتركة لدعم مسيرة المؤسسات نحو تبنّي البنية التحتية السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

شراكة استراتيجية تجمع بين البنية القوية والبرمجيات الذكية

يندرج هذا الحدث ضمن سلسلة فعاليات عالمية تنظمها "نوتانيكس" تحت عنوان "أيام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي"، بالشراكة مع "دل"، حيث تمزج هذه الشراكة بين خوادم Dell PowerEdge المتقدمة وبرمجيات نوتانيكس الرائدة مثل Nutanix AI وNutanix Kubernetes Platform، لتقديم حلول قابلة للتوسع وسهلة الإدارة تدعم الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة.

دعم مباشر للأجندة الرقمية لمصر

أكد محمد أبو الحوف، المدير العام للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة نوتانيكس، أن استضافة هذا الحدث فى القاهرة يعكس أهمية السوق المصرية كمركز إقليمي للتحول الرقمي، مشيرًا إلى التزام الشركتين بدعم الأجندة الرقمية الوطنية عبر توفير حلول متقدمة لتحديث البنية التحتية وتفعيل سياسات الذكاء الاصطناعي.

CyShield تسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

شاركت شركة CyShield، الشريك الاستراتيجي لنوتانيكس، في استعراض أبرز التطبيقات العملية لمنصات Enterprise AI ومنظومة Nutanix Kubernetes، وسط حضور تقني موسّع من أبرز شركات التكنولوجيا في مصر، من بينها ICT MISR، GTS، Intercom، VAS ،Turnkey، Metra، eSky IT، وIT Valley.

مصر بوابة التحول الذكي في أفريقيا والشرق الأوسط

من جانبه، أوضح مجيب عبدالرازق، مدير عام نوتانيكس مصر، أن السوق المصرية يتمتع بمقومات قوية أبرزها الكفاءات التقنية الشابة، والتوجه الحكومي الواضح نحو تبني أحدث تقنيات الحوسبة السحابية، ما يجعل من مصر منصة استراتيجية للتوسع الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكشف مجيب، عن خطط للتوسع بالتعاون مع 25 بنكًا محليًا بنهاية 2025، إلى جانب شراكات قائمة مع أكثر من 40 جهة حكومية، وشركات كبرى مثل فودافون مصر وإي آند مصر، وهيئة البترول.

وأضاف أن نوتانيكس ضاعفت عدد فريق عملها في مصر 3 مرات مؤخرًا، ما جعلها تتحول إلى منطقة أعمال مستقلة ضمن هيكل الشركة العالمي، مشيرًا إلى مباحثات قائمة مع وزارة الاتصالات لإطلاق برامج تدريبية لبناء القدرات الرقمية.

كما شدد على أهمية تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًا، وضرورة وضع مواثيق أخلاقية للحد من مخاطره، بما يواكب التوسع المتسارع في هذه التقنية.

أما محمد الزمر، المدير العام لشركة دل في مصر، فأكد أن البيانات أصبحت المحرك الرئيسي لتقنيات المستقبل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع نوتانيكس تدعم الانتقال السريع إلى بنية سحابية هجينة آمنة، وتسهم في دمج الذكاء الاصطناعي داخل العمليات المؤسسية بسلاسة.