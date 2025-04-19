ننشر أسماء ضحايا حادث طريق جمصة في الدقهلية

حصلت البوابة نيوز على أسماء ضحايا حادث طريق جمصة بمحافظة الدقهلية، والذي وقع جراء انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الروضة بنطاق مركز طلخا ما أدى الى وفاة شخصين بينهم طفل رضيع لم يتعد عمره الـ20 يومًا، و12 مصابًا نتيجة السرعة الزائدة والتفادي الخاطئ.

أسماء ضحايا حادث طريق جمصة

.لقى الطفل فهد محمد حمدي، عمر 20 يومًا مصرعه فضلًا عن شخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من عمره

كما وصل 12 مصابا جراء وقوع الحادث، وهم كل من الطفل:" محمد محمد حمدي- عامان، شاهندا عبد الغني زايد، 28 عاما، مصابة بكسر مفتوح بالساق اليمنى، وأسماء محمود أحمد 20 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالرقبة، وياسمين اشرف شوقي 23 عاما، مصابة بكسر بالساق اليسرى، وزياد وائل ابراهيم، 30 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكسر بالساق اليمنى، وسها محمود مصطفى 42 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالجمجمة والساق اليسرى.

كما أصيب فى الحادث:" يارا عوض حسين 20 عاما، اشتباه كسر بالرقبة، ونورهان حسني ابراهيم الديسطي 20 عاما، اشتباه كسر باليد اليسرى والقدم اليسرى، ورنيم محمد بحبوح/22 عاما، مصابة بكسر بالذراع الايمن، والكحلاوي السيد احمد، 47عاما، مصابة بكسر بالساق اليمنى،وساره ذكرى محمد 20 عاما، مصابة بكسر بالذراع اليسرى، وساهر احمد وجدي، 30 عاما، مصاب بكسر بالساق اليسرى".

قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران به على طريق رافد (جمصة -المنصورة) امام قرية الروضة "دائرة المركز، ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص ووجود حالتان وفاة و12 مصابا.

جرى السيطرة على حريق الميكروباص وفتح حركة السير أمام السيارات المارة، ونقل الجثامين والمصابين الى مستشفى بلقاس المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.