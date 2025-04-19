الشعب الجمهوري يهنئ أساقفة المنيا بعيد القيامة

بعث محمد ابو حتة أمين حزب الشعب الجمهوري بالمنيا برقيات تهنئة وباقات ورد لجميع أساقفة المنيا بمناسبة عيد القيامة هنأ فيها عموم أقباط مصر بصفة عامة واقباط المنيا بصفة خاصة

برقية تهنئة

وذكر أمين حزب الشعب الجمهوري في برقيته"يطيب لي أن أبعث لنيافتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء حزب الشعب الجمهوري بأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد. أعاده الله على نيافتكم وعلي الشعب المصري بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد محمد ابو حتة أمين حزب الشعب الجمهوري بأن أعيادنا مسلمين واقباط تمثل نموذج للوحدة الوطنية والتآخي

تقديم التهنئة

هذا ويقوم محمد شوقي زهدي أمين تنظيم الحزب يرافقه الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب بزيارة كنائس ومطرانيات المنيا لتقديم التهنئة بعيد القيامة