ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 2 وإصابة 12 بحادث انقلاب ميكروباص في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 12 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق رافد جمصة المنصورة امام قرية الروضة بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، واشتعال النيران به وجرى نقل جثامين المتوفيين الى الثلاجة والمصابين الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

مصرع 2 واصابة 12 بحادث انقلاب ميكروباص فى الدقهلية:

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران به على طريق رافد (جمصة -المنصورة) امام قرية الروضة “دائرة المركز”، ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص ووجود حالتان وفاة و12 مصابا.

جرى السيطرة على حريق الميكروباص وفتح حركة السير أمام السيارات المارة، ونقل الجثامين والمصابين الى مستشفى بلقاس المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

txt

إصابة 4 بحادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل في الدقهلية

الدقهلية انقلاب ميكروباص انقلاب سيارة حادث انقلاب محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مستشفى بلقاس طريق جصمة رافد جمصة