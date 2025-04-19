مصرع 2 وإصابة 12 بحادث انقلاب ميكروباص في الدقهلية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 12 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق رافد جمصة المنصورة امام قرية الروضة بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، واشتعال النيران به وجرى نقل جثامين المتوفيين الى الثلاجة والمصابين الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

مصرع 2 واصابة 12 بحادث انقلاب ميكروباص فى الدقهلية:

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران به على طريق رافد (جمصة -المنصورة) امام قرية الروضة “دائرة المركز”، ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص ووجود حالتان وفاة و12 مصابا.

جرى السيطرة على حريق الميكروباص وفتح حركة السير أمام السيارات المارة، ونقل الجثامين والمصابين الى مستشفى بلقاس المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.