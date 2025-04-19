محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد

كشف الفنان محمد عبد الرحمن، تفاصيل أخر لقاء جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة، قائلًا: "كان بيجهز نفسه للسفر علشان يحج و كنا قاعدين مع بعض قبل وفاته بيوم وكان كلامه كله عن فرحته بأنه رايح يحج".

وأضاف الفنان محمد عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مها الصغير ومها بهنسي أن خبر وفاة الفنان سليمان عيد جاءه في الصباح من خلال شقيقه، متابعًا: "صحيت على الخبر الصعب، لاقيت أخويا بيقولي البقاء لله في عم سليمان مكنتش مصدق ولحد دلوقتي مش قادر أقتنع".

وتابع: "عم سليمان عيد كان من أطيب الناس، عمره ما طلب حاجة، وكان أول الداعمين لينا في بداية مشوارنا في مسرح مصر، وكان بيعمل كل حاجة لوجه الله".

وأشار الفنان محمد عبد الرحمن إلى أن الفنان سليمان عيد كان محبوبًا من الجميع، ولم يكن له أي عداوات في الوسط الفني أو خارجه، قائلًا: "مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه، كان بيضحك في وش أي حد حتى لو حد هزر عليه بسخافة، وعمرنا ما سمعنا حد بيقول كلمة وحشة في حقه، كان إنسان سيرته دايما طيبة".

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