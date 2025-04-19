348 مليون مستخدم للإنترنت عربيًا ومصر تتصدر"السوشيال ميديا"

أظهرت دراسة حديثة أن الدول العربية تقترب بسرعة من أن تصبح قوة رقمية كبرى على الساحة الدولية، مدفوعة بقاعدة سكانية شابة وانتشار واسع للإنترنت واستخدام السوشيال ميديا، تجاوز 70% من إجمالي السكان.

دراسة، صادرة عن شركة "جلال وكراوي للاستشارات الإدارية" بالتعاون مع "أورينت بلانيت للأبحاث"، أشارت إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية بلغ نحو 348 مليون مستخدم، وهو رقم يوازي ما تحقق في الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ عدد مستخدمي الإنترنت فيه 419 مليون مستخدم.

ويبرز في نتائج الدراسة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"السوشيال ميديا" في العالم العربي أصبح شبه موازٍ لنظيره الأوروبي، إذ وصل عدد المستخدمين العرب إلى 228 مليون شخص مقابل 230 مليوناً في دول الاتحاد الأوروبي.

مصر تتصدر المشهد الرقمي

تربعت مصر على قمة الدول العربية من حيث عدد مستخدمي منصات السوشيال ميديا، بإجمالي 50.7 مليون مستخدم، تلتها العراق بـ34.3 مليون مستخدم، ثم السعودية بـ34.1 مليون. ومع الجزائر والمغرب والإمارات، تشكل هذه الدول نحو 77% من إجمالي مستخدمي التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

"تيك توك" يتقدم و"فيسبوك" يتراجع

رصدت الدراسة تحولات ملحوظة في أنماط الاستخدام، أبرزها تصدر "تيك توك" في دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت، بينما يحافظ "فيسبوك" على مكانته القوية في شمال أفريقيا. وتُعد "يوتيوب" المنصة الأوسع انتشاراً في مصر والأردن وسلطنة عمان، بينما يحظى "سناب شات" بشعبية كبيرة بين فئة الشباب الخليجي.

"لينكدإن" يعكس حيوية الاقتصادات العربية

سجلت منصة "لينكدإن" نمواً متزايداً، لا سيما في الأسواق التي تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً مثل السعودية (11 مليون مستخدم) والإمارات (9.4 مليون مستخدم)، ما يعكس علاقة قوية بين التحول الرقمي والنشاط المهني في هذه الدول.

الشباب العربي يصنع الفارق

تعكس البيانات الديموغرافية أن العالم العربي يتمتع بميزة ديموغرافية كبيرة، حيث تبلغ نسبة الشباب دون 35 عاماً حوالي 62.8% من السكان، مقارنة بـ37.6% فقط في الاتحاد الأوروبى، كما يبلغ معدل النمو السكاني في العالم العربي 2.1% سنوياً، مقابل 0.41% فقط في أوروبا، ما يمثل فرصة ذهبية للاستثمار في القطاعات الرقمية.

دعوات لإطار عربي لحماية البيانات

وفي ظل هذا النمو المتسارع، طالب المهندس عاصم جلال،الشريك المؤسس في “جلال وكراوي للاستشارات الإدارية”بضرورة إطلاق مبادرة عربية موحدة لحماية وتنظيم البيانات، مستشهداً بالنموذج الأوروبي في تطبيق لائحة حماية البيانات العامة (GDPR)، مؤكداً أن توحيد القوانين سيعزز من ثقة المستخدمين وسيسهم في خلق بيئة استثمار رقمية أكثر جاذبية.

التحول الرقمي العربي. فرصة واعدة وتحدٍ كبير

من جهته، قال الدكتور نضال أبوزكي، مدير عام "أورينت بلانيت"، إن القاعدة الشبابية في العالم العربي تمنح السوق زخماً رقمياً فريداً، يدفع شركات التكنولوجيا والعلامات التجارية إلى تطوير استراتيجيات أكثر ابتكاراً، تستجيب لتطلعات جيل جديد يعيش متصلاً على مدار الساعة.