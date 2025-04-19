تعرف على أسعار الخضر والفواكه في السوق مساء السبت 19 إبريل 2025

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة مساء اليوم السبت 19-4-2025 لتتراوح أسعار الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات .
البصل الأحمر 10 إلى 18 جنيها .
البطاطس 6.5 إلى 10 جنيهات.
الخيار 15 الي 20 جنيها .
الباذنجان الرومي 10 جنيهات الي 15 جنيها.
البسلة 17.
الكوسة 20 جنيها .
الفلفل الرومي 15جنيها .
الليمون 70 جنيها .
الخيار 15 جنيها .
الباذنجان الرومي 10جنيهات
الخس الكابوتشا 7.5 جنيه
البروكلي 20 جنيها .
الكرنب الأحمر 15 والأبيض 20 جنيها .
الملوخية 24 جنيها للكيلو
البطيخ 25 جنيها للكيلو
أسعار الفاكهة
سعر الكنتالوب 20 جنيه .
العنب الأحمر والعنب المستورد 130 جنيه .
الجوافة والموز 40 جنيها .
الموز المستورد 130 جنيها .
التفاح الأخضر 140 جنيها .
البرتقال 20جنيها.
التفاح الأصفر 90 جنيها .
التفاح الأحمر 90 جنيها .
الكمثرى المستوردة 135 جنيها .
الكيوي 120 جنيها.
الافوكادو 220 جنيها .
الخوخ البلدي 150 جنيها .