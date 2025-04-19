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السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الخضر والفواكه في السوق مساء السبت 19 إبريل 2025

اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة
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تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة مساء  اليوم السبت 19-4-2025 لتتراوح أسعار الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات .

البصل الأحمر 10 إلى 18 جنيها .

 البطاطس 6.5 إلى 10 جنيهات.

الخيار 15 الي 20 جنيها .

الباذنجان الرومي 10 جنيهات الي 15 جنيها.

البسلة 17.

الكوسة 20 جنيها .

الفلفل الرومي 15جنيها .

الليمون 70 جنيها .

الخيار 15 جنيها .

الباذنجان الرومي 10جنيهات

الخس الكابوتشا 7.5 جنيه

البروكلي 20 جنيها .

الكرنب الأحمر 15  والأبيض 20 جنيها .

الملوخية 24 جنيها للكيلو

البطيخ 25 جنيها للكيلو

 

أسعار الفاكهة 

سعر الكنتالوب 20 جنيه  .

العنب الأحمر والعنب المستورد 130 جنيه .

الجوافة والموز 40 جنيها .

الموز المستورد 130 جنيها .

التفاح الأخضر 140 جنيها .

البرتقال 20جنيها.

التفاح الأصفر 90 جنيها .

التفاح الأحمر 90 جنيها .

 الكمثرى المستوردة 135 جنيها .

الكيوي 120 جنيها.

الافوكادو 220 جنيها .

الخوخ البلدي 150 جنيها .

 

 

 

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