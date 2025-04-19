ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بايرن ميونخ يحقق فوزًا كبيرًا على هايدينهايم في الدوري الألماني

فوز بايرن ميونخ
فوز بايرن ميونخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على هايدينهايم بنتيجة 4-0 في الجولة 30 من الدوري الألماني لموسم 2024-2025، في مباراة سيطر فيها الفريق البافاري بشكل كامل.

افتتح هاري كين التسجيل في الدقيقة 12، عندما سجل هدفًا رائعًا بعد تمريرة حاسمة من مايكل أوليز.

 وبعد 7 دقائق، في الدقيقة 19، أضاف كينجسيلي كومان الهدف الثاني، ليضع بايرن ميونخ في موقف مريح في الشوط الأول.

 

نتيجة قاسية 

 

في الدقيقة 36، عزز جوشوا كيميش تقدم بايرن ميونخ بتسجيل الهدف الثالث، بعد تمريرة من رافائيل جوريرو، ليجعل النتيجة 3-0 في الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني، أضاف كونراد لايمر الهدف الرابع في الدقيقة 56، بعدما استلم تمريرة من سيرج جنابري، ليؤكد سيطرة بايرن ميونخ على المباراة.

يستمر بايرن ميونخ في تقديم أداء قوي هذا الموسم، حيث يثبت عزم الفريق على المنافسة على جميع الألقاب المحلية والدولية.

بايرن ميونخ الجولة 30 جوشوا كيميش كينجسيلي كومان هايدينهايم