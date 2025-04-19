بايرن ميونخ يحقق فوزًا كبيرًا على هايدينهايم في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على هايدينهايم بنتيجة 4-0 في الجولة 30 من الدوري الألماني لموسم 2024-2025، في مباراة سيطر فيها الفريق البافاري بشكل كامل.

افتتح هاري كين التسجيل في الدقيقة 12، عندما سجل هدفًا رائعًا بعد تمريرة حاسمة من مايكل أوليز.

وبعد 7 دقائق، في الدقيقة 19، أضاف كينجسيلي كومان الهدف الثاني، ليضع بايرن ميونخ في موقف مريح في الشوط الأول.

نتيجة قاسية

في الدقيقة 36، عزز جوشوا كيميش تقدم بايرن ميونخ بتسجيل الهدف الثالث، بعد تمريرة من رافائيل جوريرو، ليجعل النتيجة 3-0 في الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني، أضاف كونراد لايمر الهدف الرابع في الدقيقة 56، بعدما استلم تمريرة من سيرج جنابري، ليؤكد سيطرة بايرن ميونخ على المباراة.

يستمر بايرن ميونخ في تقديم أداء قوي هذا الموسم، حيث يثبت عزم الفريق على المنافسة على جميع الألقاب المحلية والدولية.