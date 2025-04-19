أهم أخبار الكويت اليوم .. انطلاق منتدى الاستثمار والأعمال المصري - الكويتي 23 أبريل

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الشاعر الكويتي الراحل أحمد العدواني رمزا للثقافة العربية لعام 2025

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ووزارة الثقافة والتواصل المغربية، الشاعر الكويتي الراحل أحمد العدواني رمزا للثقافة العربية هذا العام، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشعر العربي وبالتزامن مع إعلان الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي للعام الجاري، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية اليوم السبت.

جاء هذا خلال احتفالية أقامتها (ألكسو) ووزارة الثقافة والتواصل المغربية، مساء أمس الجمعة، خلال فعاليات الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب المقامة حاليا بالعاصمة الرباط بحضور وزير الثقافة والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد والمدير العام لمنظمة (ألكسو) محمد ولد أعمر ونخبة من الشعراء والكتاب والمثقفين العرب إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية بالمغرب.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي محمد بن رضا، في تصريحات لوكالة أنباء "كونا" الكويتية، إن اختيار العدواني رمزا للثقافة العربية لعام 2025 يعد تتويجا مستحقا لإرث هذا الشاعر الكويتي الذي يعد من رواد النهضة الثقافية والأدبية في الكويت وأحد الأصوات العربية التي ساهمت في ترسيخ الوعي الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.

انطلاق منتدى الاستثمار والأعمال المصري - الكويتي 23 أبريل

ينطلق بالقاهرة، منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، 23 أبريل الجاري، على هامش زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي - المصري إلى القاهرة بصحبة كبار رجال الأعمال الكويتيين وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة عماد جواد بوخمسين، لبحث فرص الاستثمار في العديد من القطاعات، فيما يترأس الوفد الكويتي رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة الكويت رئيس مجلس التعاون الخليجي المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية اليوم السبت.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس مجلس التعاون المصري الكويتي إبراهيم العربي، تليها كلمة رئيس مجلس التعاون الكويتي المصري محمد جاسم الصقر، تليها كلمة وزير قطاع الأعمال المصري مهندس محمد الشيمي، ثم تختتم الجلسة بكلمة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري مهندس حسن الخطيب.

وتشمل جلسات العمل الأربع للمنتدى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة قطاع الأعمال العام، بجانب جلسة مخصصة للبورصة المصرية.