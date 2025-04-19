وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية وعزمي محيلبة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأستاذ حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، والكابتن عزمي محيلبة، لاعب المنتخب الوطني للرماية، وأحد أبرز نجوم اللعبة على المستوى الدولي، وذلك بمقر الوزارة.

مناقشة خطة الإعداد

تناول اللقاء مناقشة خطة الإعداد للمشاركات المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بالإضافة إلى سبل دعم رياضة الرماية في مصر، وتوفير أفضل بيئة تدريبية تساهم في تعزيز قدرات اللاعبين المصريين على المنافسة الدولية.

التتويج بميدالية أولمبية

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فخره بوجود أبطال متميزين مثل عزمي محيلبة، الذين يمثلون مصر خير تمثيل في المحافل العالمية، وكل السعي خلال الفترة المقبلة في التدريب والتأهيل من اجل التتويج بميدالية اولمبية.

وشدد على ان وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بالرياضات الفردية، خاصة الرماية، التي أثبتت قدرة أبنائها على تحقيق إنجازات مشرفة. كما يقوم الاتحاد المصري للرماية بقيادة الأستاذ حازم حسني، بجهود كبيرة في تطوير اللعبة محلياً وإقليمياً.

وتابع ان وزارة الشباب والرياضة تعمل على توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبطال مصر استعدادا للمشاركات الدولية، وعلى رأسها الاولمبياد المقبلة.”

من جانبه، أعرب الكابتن عزمي محيلبة عن تقديره الكبير للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً عزمه على مواصلة التدريب المكثف لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عالياً في البطولات المقبلة.