وفد من جامعة المنصورة يشارك في مؤتمرين دوليين بجامعة المثنى العراقية

شاركت جامعة المنصورة في مؤتمرين علميين دوليين بجامعة المثنى العراقية، خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2025، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الأكاديمي بين الجامعتين وتضمن الحدثان المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية القانون بعنوان "المواجهة القانونية للتطرف العنيف"، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الإدارة والاقتصاد بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومتطلبات سوق العمل".

خاطر متحدث رئيسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر كلية القانون مشاركة الأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كمتحدث رئيسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث ثمَّن دعم وزارتي التعليم العالي في مصر والعراق، وأشاد بجهود جامعة المثنى في تعزيز أوجه التعاون بين المؤسستين كما استعرض خلال محاضرته التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، موضحًا الإطار القانوني الذي تبنته الدولة في هذا السياق.

وفد أكاديمي متنوع من جامعة المنصورة

ضم الوفد المشارك نخبة من الأساتذة المتخصصين من مختلف الكليات، من بينهم الأستاذة الدكتورة مروة حسان، مدير مكتب العلاقات الدولية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الحقوق والتجارة، ممن شاركوا في جلسات علمية وورش عمل، وقدموا محاضرات تخصصية نالت اهتمام الحضور من الباحثين والطلبة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة سوق العمل

تناول مؤتمر كلية الإدارة والاقتصاد العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، مسلطًا الضوء على التجارب المؤسسية الناجحة في التمكين الرقمي، والشمول المالي، وتجربة جامعة المنصورة في الحاضنات التكنولوجية، إلى جانب استشراف وظائف المستقبل.

تكريم وتأكيد على الشراكة الأكاديمية

في ختام الفعاليات، كرّمت جامعة المثنى وفد جامعة المنصورة تقديرًا لمشاركته الفاعلة في المؤتمرين، مؤكدين التزامهم بتوسيع آفاق التعاون العلمي والبحثي.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذه المشاركة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في التعليم والبحث العلمي.