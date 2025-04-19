زي النهارده.. نفي القائد الياباني ميناموتو نو يوريتومو إلى جزر إيزو

تمر علينا اليوم السبت الموافق 19 إبريل ،العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها :

عام 1160 نفي القائد الياباني ميناموتو نو يوريتومو إلى جزر إيزو.

وعام 1775 اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت بالنهاية إلى قيام الولايات المتحدة.

عام 1961 اجتماع في قصر السيف في الكويت بين الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح والمقيم السياسي البريطاني في الخليج ويليام لوس والوكيل السياسي في الكويت جون ريتشموند وذلك للتفاوض بين البلدين على إلغاء اتفاقية.

وعام 1899 بين الكويت والمملكة المتحدة.

عام1963 تأسيس جمعية الكرد في لبنان.

عام 1964 بدأ بيع السيارة الرياضية فورد موستانغ لأول مرة.

عام1974 المسبار الفضائي بيونير 11 ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات.

عام 1980 المغرب يشارك في يوروفيجن.

عام 1986

مجلس المطارنة الموارنة ينتخب المطران نصر الله صفير بطريركًا للكنيسة المارونية خلف للبطريرك المستقيل أنطون بطرس خريش.

عام 1995 شاحنة مليئة بالمتفجرات تنفجر أمام مبنى ألفريد مورا الفدرالي في أوكلاهوما يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

عام 2003 كإعادة انتخاب أولوسيجون أوباسانجو رئيسًا لنيجيريا لفترة رئاسية أخرى بعد أن حصل على 62% من مجمل أصوات الناخبين وسط اتهامات بعدم نزاهة الانتخابات.

عام 2005 انتخاب الكردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت اسم بندكت السادس عشر وذلك في اليوم الثاني من بدء مجمع الكرادلة اجتماعاته لانتخاب بابا جديد خلف للبابا يوحنا بولس الثاني.

عام 2008 فوز بايرن ميونخ على دورتموند في نهائي كأس ألمانيا والذي أقيم على ملعب العاصمة برلين.

عام 2009 انتخاب رئيس كتلة جبهة التوافق إياد السامرائي رئيسًا لمجلس النواب العراقي بعد جدل دام أكثر من أربعة أشهر بعد استقالة رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني.

عبد العزيز بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر لفترة رئاسية ثالثة.

عام 2018 انتخاب ميغيل دياز كانيل رئيسًا لكوبا، بعد خلفه راؤول كاسترو، وبانتخابه انتهى حكم عائلة كاسترو لكوبا والذي استمر حوالي 60 عاما.

وشهد عام2021 مروحية إنجينويتي التابعة لناسا في الطيران على سطح المريخ وهو أول طيران لطائرة بمحرك على كوكب آخر.

2023 مقتل ما يزيد عن تسعين شخصًا وإصابة أكثر من 322 آخرين في حادثة تدافع في صنعاء باليمن.

هيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي يُعلنان اكتشاف فيروس جديد باسم فيروس ميروس بعد تحليل العينات والبيانات التي جمعتها سفينة الأبحاث «تارا».