سكرتير محافظة الجيزة يتابع تشغيل سوق اليوم الواحد بالمنيرة الغربية

بتكليف من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تفقد محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع المطار بحي المنيرة الغربية .

مرعي يتفقد سوق اليوم الواحد

خلال جولته تفقد مرعي أجنحة السوق المختلفة والتقى بعدد من العارضين واطلع على جودة المعروضات وتنوع السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين مشددًا على أهمية الالتزام بالأسعار المقررة وتطبيق معايير النظافة والسلامة داخل السوق .

وأوضح السكرتير المساعد انه تنفيذا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فان المحافظة مستمرة في تنظيم هذه المبادرات والأسواق المتنقلة في مختلف الأحياء بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة .

متابعة مستمرة

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان انتظام عمل الأسواق وجودة الخدمات المقدمة .

رافق السكرتير المساعد خلال الجولة ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وايمن خليل رئيس مدينة الجيزة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية .