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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النني يقود تشكيل الجزيرة ضد شباب الأهلي في نهائي كأس مصرف أبوظبي

محمد النني مع الجزيرة
محمد النني مع الجزيرة الإماراتي
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أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة شباب الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

يحتضن ملعب استاد هزاع بن زايد المباراة النهائية من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين الجزيرة وشباب الأهلي، والتي تنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الجزيرة أمام شباب الأهلي  

يقود النني تشكيل الجزيرة أمام شباب الأهلي، حيث يواصل حجز مكانه الأساسي ضمن كتيبة المدرب عموتة.

تأهل الجزيرة بقيادة النني إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب الوصل، بينما بلغ شباب الأهلي المباراة النهائية من البطولة بعدما أقصى الشارقة في نصف النهائي.

شارك النني في 18 مباراة مع الجزيرة في الدوري الإماراتي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 2 آخرين.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

تشكيل الجزيرة ضد شباب الأهلي 

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