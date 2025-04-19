مسقط تستضيف الجولة الثالثة للمباحثات الأمريكية الإيرانية خلال أيام

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية أن الجولة الثالثة المقبلة من المباحثات الأمريكية الإيرانية سوف تعقد في مسقط خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد أن الحوار والتواصل الواضح هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية العمانية أن اجتماعات اليوم في روما، بين وزير خارجية إيران الدكتور سيّد عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، من خلال بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، أسفرت عن توافق الأطراف للإنتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم يضمن خلو إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

المفاوضات الإيرانية الأمريكية

بدوره؛ أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي؛ استمرار قيادة سلطنة عمان للعملية التفاوضية بشكل كامل وفعال، كما كان الحال في الجولة السابقة.

وأوضح أن آلية إجراء الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما “تتطابق تمامًا مع الجولة الأولى التي استضافتها مسقط”.

وذكر أن جولة المحادثات الثانية جرت في مقر إقامة سفير سلطنة عُمان في روما، بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي يضطلع بدور الوسيط.