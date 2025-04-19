ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025.. صور

التدريب المصرى الصينى
التدريب المصرى الصينى نسور الحضارة 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك نسور الحضارة-2025، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. 

التدريب المصرى الصينى نسور الحضارة 2025 

تفاصيل التدريب المصرى الصينى نسور الحضارة 

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلًا عن تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار. 

يأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والصينية. 

نسور الحضارة نسور الحضارة 2025 التدريب المصرى الصينى نسور الحضارة القوات المسلحة القوات الجوية