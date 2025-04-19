رايو فاييكانو يتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني

انتهت مباراة رايو فاييكانو ضد فالنسيا بالتعادل 1-1 في الجولة 32 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، في مباراة شهدت أداءً مثيرًا من الفريقين.

افتتح رايو فاييكانو التسجيل في الدقيقة 75 عبر لاعبه عمر صادق الذي تمكن من تسجيل هدف رائع منح فريقه التقدم، حيث حاول الفريق المضيف السيطرة على مجريات المباراة بعد ذلك.

إلا أن فالنسيا لم يستسلم، ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما سجل اللاعب سيزار تاريغا هدف التعادل في الدقيقة 45+1، ليعود الفريق الزائر إلى المباراة وتصبح النتيجة 1-1.

شهدت المباراة العديد من الفرص من كلا الفريقين، لكن الحظ لم يسعف أي من الفريقين لتسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني. مع هذا التعادل، رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 46 نقطة، بينما أصبح رصيد فالنسيا 37 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

المنافسة

يتطلع الفريقان لتحسين نتائجهم في المباريات القادمة، حيث يسعى رايو فاييكانو لمواصلة المنافسة في النصف الأعلى من جدول الترتيب، بينما يواصل فالنسيا سعيه للهروب من مناطق الهبوط وضمان البقاء في الدوري الإسباني.

هذه المباراة تضاف إلى سلسلة من المباريات المثيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتنافس جميع الفرق على تحسين مراكزهم في الجدول.