ضبط 10 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة

شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لإستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع .

محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات الرقابة



وطالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بعدة حملات خلال الأسبوعين الماضيين على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط ١٠ طن و٦٤٥ كجم فسيخ ، وسردين ، وملوحة ، ورنجة ، وبطارخ ، وأسماك متغيرة الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر ، كما تم ضبط ٢٠٠ كجم كبدة، وسجق ، وكلاوي ، ولحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٢٦ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين .