محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالشوارع المحيطة بمستشفى وقسم بولاق الدكرور

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بأعلى المواصفات لتحقيق أقصى استفادة من الأعمال .

شملت جولة المحافظ عددًا من الشوارع المحيطة بمستشفى وقسم بولاق الدكرور والتي تشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير للطريق والأرصفة وشبكات الإنارة والتشجير .

محافظ الجيزة.. يتفقد موزع كهرباء بولاق الدكرور

وتفقد المحافظ موقع موزع كهرباء بولاق الدكرور موجهًا بتجهيز مقايسة لنقل جزء من موزع الكهرباء الواقع في مسار توسعة وتطوير شارع مستشفى بولاق الدكرور .

كما تفقد المحافظ شوارع مستشفى بولاق الدكرور ومنطقة الإصلاحية ووجه خلالها بضرورة مراعاة الحركة المرورية وتوفير السيولة اللازمة وعدم إعاقة الحركة لكونه الشارع الرئيسي المواجه لمستشفى بولاق الدكرور العام موجهًا رئيس الحي بتخصيص المساحات الكافية لإقامة ساحات الانتظار لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند انتهاء الأعمال وافتتاح المستشفى .

ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية للأعمال بالتنسيق مع حي بولاق الدكرور والشركات المنفذة وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء قبيل الافتتاح التجريبي للمستشفى .

رافق المحافظ السيد محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والسيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد والسيد أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور .